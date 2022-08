«Una legislatura a misura di artigiani, piccole imprese e commercio».

E’ quello che chiedono le associazioni di categoria vercellesi ai leader politici del territorio e ai candidati alle prossime elezioni politiche indette per il 25 settembre. Lo chiedono e al tempo stesso ci mettono del loro, lanciando proposte in vista della difficile fase in arrivo, caratterizzata da previsioni di aumenti esponenziali dei costi di energia e materie prime.

I cittadini di Vercelli vorrebbero invece che «la politica facesse gli interessi di tutti, non solo quelli di se stessa». Purtroppo molti giovani «non hanno la più pallida idea di chi siano i candidati, così quel giorno se ne staranno a casa»; e non mancano coloro che non andranno a votare, ormai «sfiduciati dalle parole dei politici». A proposito di esponenti politici, presentiamo le storie, le esperienze e le aspettative di sei vercellesi candidati alle elezioni di settembre. Inoltre spieghiamo le proposte e le idee dei partiti nazionali su quella che, al momento, è l’emergenza più grande del nostro Paese: la crisi energetica.

