La Pro Vercelli debutta in casa contro il Padova

Esordio casalingo contro il Padova per la Pro Vercelli domenica 4 settembre. Sono stati elaborati alle 18 i calendari 2022/2023 di Serie C.

La Pro alla seconda giornata farà visita al Trento domenica 11 settembre, mercoledì 14 settembre infrasettimanale casalingo contro il Renate, domenica 18 settembre trasferta in casa della Triestina, mentre alla quinta giornata, domenica 25 settembre, ci sarà a Vercelli il derby col Novara.

Il campionato delle bianche casacche proseguirà il 2 ottobre con la trasferta in casa della Pro Patria e domenica 9 ottobre in casa del Feralpi Salò. Il 16 ottobre arriverà a Vercelli il Piacenza, mercoledì 19 ottobre trasferta in casa della Virtus Verona, domenica 23 match casalingo contro la Pro Sesto. Si continua il 30 ottobre con la trasferta di Vicenza, il 6 novembre arriva l’Albinoleffe, mentre il 13 novembre altra sfida tutta piemontese in casa della Juventus Next Gen, il 20 ottobre si giocherà in casa contro Pergolettese e il 27 novembre di nuovo a Vercelli contro il Sangiuliano. Mercoledì 30 novembre trasferta in casa dell’Arzignano Valchiampo, il 4 dicembre arriverà al “Piola” il Pordenone, l’11 dicembre trasferta a Mantova, il 18 dicembre ultima d’andata in casa contro il Lecco.

Il girone di ritorno partirà venerdì 23 dicembre con la trasferta di Padova, mentre dopo la sosta natalizia si riprenderà l’8 gennaio in casa col Trento. Il girone di ritorno terminerà il 23 aprile con la trasferta di Lecco.

I turni infrasettimanali pertanto saranno i mercoledì 14 settembre, 19 ottobre, 30 novembre, 1° febbraio e 15 marzo, oltre all’anticipo di venerdì 23 dicembre per le festività natalizie.

La Coppa Italia partirà invece il 5 ottobre.