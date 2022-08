Atena Luce Gas e Servizi: iniziativa contro la crisi energetica

Nuove proposte commerciali a prezzo fisso contro i continui rincari del costo delle materie prime dovuti alla crisi energetica internazionale.

"Nei prossimi giorni una parte dei clienti Atena Luce Gas e Servizi con contratto a prezzo fisso scaduto o in scadenza riceverà, tramite lettera, una comunicazione con i nuovi prezzi in vigore dal 1° dicembre, coerentemente con quanto previsto dal Decreto Legge Aiuti Bis del 9 Agosto 2022, che ha bloccato qualsiasi adeguamento durante il precedente periodo contrattuale - spiegano dall'azienda vercellese - Seppur a fronte di un rilevante risparmio conseguito nel corso del 2022 grazie agli attuali contratti rispetto ad uno scenario energetico già molto critico da inizio anno, la conseguenza non prevista dalla nuova norma è che, alla scadenza dei contratti (in gran parte dall’1 dicembre 2022) tali prezzi risentiranno di molto (e in un unico stacco di fatto nel pieno periodo invernale del riscaldamento) dell’incremento dei costi delle materie prime di queste ultime settimane".

Dal prossimo ottobre 2022, inoltre, i prezzi tutela gas fissati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), saranno aggiornati non più trimestralmente ma variabili mese per mese e quindi maggiormente esposti ai repentini aumenti di questo periodo. "Per tale motivo Atena Luce Gas e Servizi ha definito nuovi prezzi fissi che, nonostante i rincari dovuti alla crisi energetica che perdura da oltre un anno, cercheranno di contenere la spesa per luce e gas, come già avvenuto in passato quando i prezzi fissi proposti si sono sempre dimostrati più vantaggiosi (con risparmi medi di circa il 30%) rispetto alle tariffe del regime a maggior tutela", evidenziano da Atena Luce Gas e Servizi.

L’azienda inoltre verrà incontro alle esigenze dei clienti "valutando, ove possibile e per bollette particolarmente esose, piani di rateizzazione personalizzati. Con questa azione di politica commerciale, Atena Luce Gas e Servizi intende dimostrare ancora una volta la propria vicinanza ai clienti e ai territori, mettendo in campo nuove risorse e strategie che possano mitigare le sfavorevoli ricadute che la crisi geopolitica internazionale ha portato al mercato dell’energia".

“In un contesto energetico critico come quello attuale – dichiara l’amministratore delegato di Atena Luce Gas e Servizi Paolo Echino - rimane tuttavia fondamentale un uso responsabile dell’energia e la sensibilità dei cittadini verso una riduzione dei consumi a vantaggio dell’ambiente e dell’equilibrio economico complessivo”.