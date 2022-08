Scontro tra auto e moto a Tronzano, due persone ferite.

L'incidente, secondo le prime informazioni, si è verificato sulla Sp30, nel territorio tra il Comune di Tronzano e Ronsecco. Le due persone in sella alla motocicletta, inizialmente valutate in codice rosso, sono state trasportate dagli operatori del 118 in ospedale in codice giallo.