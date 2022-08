Pro Vercelli: inaugurato il nuovo terreno con un successo sul Monaco U23

La Pro Vercelli ha inaugurato il nuovo terreno sintetico dello stadio “Silvio Piola” domenica pomeriggio con il successo per 2-0 sui francesi del Monaco Under 23 con le reti di Masi al 14’ e di Comi al 38’.

Mister Paci ha schierato Rizzo, Masi, Renault (dal 75’ Crialese), Cristini, Iezzi (dal 70’ Grbic), Saco, Iotti, Corradini (dal 61’ Louati), Della Morte (dal 61’ Vergara), Comi (dal 70’ Gheza), Gatto (dal 37' Mustacchio). A disposizione Valentini, Rigon, Carosso, Silvestro, Nepi, Ronci.

Il Monaco di mister Menini si è presentato al Piola con Assane Aly, Goncalves, Gameiro, Bodin, Owona, Aboukaiev, Torres, Graa, Mellah, Mosbahi, Pahama. A disposizione Ramirez, Bella, Colin, Ben Ghalleb, Richon, Roux, Favier, Lamrani, Boukalfa, Mendes, Dos Santos.

Alla prima al “Piola”, in occasione del match inaugurale del nuovo campo sintetico, erano presenti il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, il vicesindaco Massimo Simion e il vicepresidente del Consiglio comunale Gianni Marino. La Pro Vercelli informa i suoi tifosi su tre date di allenamenti a porte aperte: oggi, martedì 23 agosto, alle 15, mercoledì 24 alle 11, giovedì 25 alle 11, sempre al campo “Aldo Vigino” di Borgo Vercelli.

Al “Piola” è intanto in corso un triplo appuntamento per le giovanili della Nazionale italiana: questa mattina alle 11,30 hanno giocato Italia-Svizzera Under 17, oggi alle 18 in campo Italia-Inghilterra Under 16, che verrà replicata giovedì 25 agosto alle 11. L’ingresso è gratuito.