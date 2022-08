Eden Club: "Interruzioni di corrente, danni per oltre 120 mila euro"

«A fronte di aumenti spropositati delle bollette, che noi paghiamo regolarmente, Enel ci sta causando danni per decine e decine di migliaia di euro. Così, un’attività estiva come la nostra, rischia di essere distrutta»: Marco Midano, presidente del circolo Piscina Eden Club, mostra l’ennesimo avviso ricevuto in questa stagione. Lo hanno consegnato lunedì: giovedì - «ed è già la sesta, se non la settima volta» sottolinea Midano - nella zona del Torrione di Vinzaglio (il circolo è sulla strada provinciale 596 dei Cairoli) verrà interrotta l’energia elettrica.

«Senza contare – precisa il presidente – che in un paio di casi non siamo neppure stati avvisati». Sull’avviso si legge: “… per migliorare la qualità del servizio, stiamo eseguendo lavori sui nostri impianti. Per fare questo dovremo interrompere l’energia elettrica giovedì 25 agosto dalle ore 8.30 alle ore 15.30”. «Un’interruzione che per noi praticamente significa una giornata persa, con danni per decine di migliaia di euro ogni volta: quest’anno le interruzioni della corrente ci sono già costate qualcosa come 120/130 mila euro - sottolinea Midano -: subiamo perdite a causa dei freezer e dei frigo staccati: gelati e granite si sciolgono; carne, pesce, formaggi, verdura e frutta vanno a male… Quindi dobbiamo ricomprare tutto ogni volta. I danni, solo per questo ammontano a 12 mila euro». Ma non solo: «Abbiamo calcolato mancati incassi per circa 25 mila euro. Come facciamo a servire una bibita calda? Senza corrente non possiamo neppure fare i caffè… e i clienti, se si trovano male, non tornano più».

Poi ci sono i costi per la gestione delle vasche: «Senza corrente non funzionano le pompe per il ricambio dell’acqua, che diventa verde; per ovviare a questo problema abbiamo già speso il doppio del normale, circa 12 mila euro in più; a cui vanno aggiunti altri 4/5 mila euro per il cloro e le pastiglie». Anche in passato è capitato che nella zona venisse interrotta la corrente durante il periodo di apertura della piscina: «Una, al massimo due volte a stagione - dice il presidente del circolo Eden Club – abbiamo provato a chiedere spiegazioni a chi ci porta l’avviso, ma ci rispondono di rivolgerci alla sede centrale e se ne vanno». Intanto la direzione del circolo paga le altre spese di gestione della piscina, compreso l’affitto della struttura, e le tasse.

Commenta Midano: «Per la giornata di giovedì saranno altri 12 mila euro di danni da mettere in conto… Per questo faremo causa all’Enel di Vercelli. Le bollette, circa 5400 euro al mese per quattro mesi di corrente elettrica e 12 mila di acqua, noi le paghiamo regolarmente - ripete il presidente – ma il danno che ci viene arrecato con queste interruzioni di corrente rischia di distruggerci».