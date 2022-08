Rc auto in aumento, ma Vercelli resta la provincia più economica

Fine degli sconti ed inflazione fanno risalire i premi Rc auto: in Piemonte +5,7%, a Vercelli +1,2%.

Brutte notizie per gli automobilisti vercellesi; dopo i carburanti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Vercelli occorrevano, in media, 323,43 euro vale a dire l’1,2% in più rispetto a inizio anno.

Confrontando la tariffa media Rc auto di luglio 2022 con quella di gennaio emerge come sia stato registrato un andamento differenziato a seconda delle aree: a guidare la classifica degli incrementi sono, a pari merito, le province di Alessandria (357,62 euro) ed Asti (353,07 euro), aree dove lo scorso mese i valori medi sono saliti del 5,9% rispetto a gennaio 2022, seguite, a brevissima distanza, da Torino (+5,8%, 441,11 euro). Aumenti inferiori alla media regionale per Biella (+5,4%, 336,78 euro), Novara (+3,2%, 342,56 euro) e Vercelli (+1,2%, 323,43 euro). Chiude la graduatoria piemontese Cuneo, unica provincia in leggera controtendenza e che conserva valori pressocché identici a quelli rilevati a inizio anno (-0,8%, 335,82 euro). In valori assoluti, a luglio 2022, Torino si è confermata la provincia più costosa della regione, Vercelli la più economica.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di luglio 2022 il premio medio RC auto calcolato in provincia di Vercelli è stato di 323,43€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (319,76€) è del +1,15%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (323,58€) la tariffa media fa segnare un -0,05%. Il premio RC auto più basso calcolato nel corso dell’ultimo mese, considerando la totalità dei preventivi confrontati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Vercelli, ammonta a 117,36 euro (Calcolato da maschio, 1ª classe di merito, guida una Bmw Z3 immatricolata nel 04/1999), mentre la media è di 323,43 euro. Tra i principali Comuni della provincia, a Borgosesia il premio assicurativo medio ammonta a 361 euro (+50% rispetto a luglio 2021), a Crescentino 335 euro (-7%), a Gattinara 288 euro (-23%), a Livorno Ferraris 278 euro (-14%), a Varallo 344 euro (+7%) e a Vercelli 347 euro (+1%).





Fra le garanzie accessorie, la più scelta nel mese di luglio è stata l'assistenza stradale, richiesta dal 33,36% degli utenti che hanno aggiunto all’RC auto anche una copertura accessoria.

Secondo le analisi dell’Osservatorio di Facile.it, le automobili in provincia di Vercelli hanno un’anzianità media di 11,71 anni. A Vercelli e provincia il valore medio delle auto in circolazione è di 10.394,44 euro: il valore dell’auto, così come la sua anzianità, è uno dei dati che influiscono in modo sensibile sul costo finale dell’assicurazione.

Ecco la classifica delle marche e dei modelli di auto più diffusi in provincia di Vercelli nell’ultimo mese, basati su un campione di 1.056 preventivi RC auto (senza garanzie accessorie) calcolati nell'ultimo mese dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Vercelli.

1. Alfa Romeo MiTo

2. Fiat Punto 3ª serie

3. Seat Leon 2ª serie

4. Volkswagen Polo 5ª serie

5. Fiat Panda 2ª serie

6. Ford Fiesta 6ª serie

7. Lancia Ypsilon 3ª serie

8. Volkswagen Polo 4ª serie

9. Fiat Panda 3ª serie

10. Fiat 500 (2007-2016)



La percentuale delle auto non assicurate nella provincia di Vercelli risulta essere del 17.94% su un totale di 133.904 veicoli (dati forniti del ministero relativi al mese di febbraio 2017).