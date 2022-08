Vercelli: "Camminiamo per piantare un albero per ogni chilometro percorso"

Piantare un albero per ogni chilometro percorso.

E l’ambizioso progetto del vercellese e appassionato di trekking Thimoty Grosso, che insieme all’amico Claudio Barbirato, di Conegliano Veneto, sta portando avanti il progetto “Tree-kking - 1 albero piantato ogni km percorso”.

“Io e Claudio stiamo percorrendo tutto il Portogallo ed un pezzo di Spagna da Faro a Finisterre, e cammineremo all'incirca per 1200 chilometri – spiega Grosso - Attualmente siamo poco a sud di Porto ed abbiamo percorso 800 km. Siamo partiti il 30 luglio e dovremmo finire per inizio settembre. Il nostro obiettivo è molto semplice...vorremmo raccogliere abbastanza fondi per piantare 1 albero per ogni km percorso. Abbiamo raccolto più di 4000 euro che bastano per 200 alberi, per arrivare al nostro obiettivo (1200 alberi) dovremmo arrivare a 25 mila euro”.

Gli alberi saranno piantati in Val di Fiemme tramite WowNature, un ente di riforestazione che opera in Italia: “La zona è stata devastata nel 2018 a causa di venti anomali. C'è veramente tantissimo da fare ed il numero di alberi impattati è molto alto”, racconta il vercellese. “La nostra amicizia è nata il primo giorno del Cammino Francese di Santiago nel 2019 – spiegano i due promotori dell’iniziativa - Da allora abbiamo camminato tanto insieme riscoprendo nei nostri viaggi terre abbandonate e persone meravigliose. Quest'estate stiamo percorrendo un altro lungo cammino ed abbiamo pensato di renderlo non solo un'esperienza indimenticabile, ma anche utile. Entrambi crediamo fermamente nell'importanza di fare qualcosa per il nostro pianeta ed è da qui che nasce il progetto Tree-kking”. La somma da raccogliere (clicca qui per contribuire) è importante ma, fanno sapere Thimoty e Claudio “se mai riuscissimo ad arrivare all'obiettivo faremmo la differenza: infatti se dovessimo arrivare a 1000 alberi il nostro partner WowNature contribuirà aggiungendo altri 100 alberi!”.

Proseguono i due trekker: “Durante tutto il cammino parleremo del progetto anche alle centinaia di persone che incontreremo per sensibilizzarli sul cambiamento climatico e su quanto sia importante investire nel nostro futuro partendo dagli alberi. Alla fine della raccolta pubblicheremo su tutti i social i dettagli del ricavato, delle commissioni pagate al portale e verranno mostrate tutte le pezze giustificative dell'acquisto degli alberi attraverso il sito wownature.com. A chi ha contribuito arriverà anche una mail ed in base al contributo avrà degli alberi con il suo nome. Verrà organizzata anche una giornata per poter incontrarsi e piantare insieme gli alberi”.