Fine settimana del 19 – 21 agosto: traffico intenso per i primi rientri.

Nel prossimo fine settimana del 19 – 21 agosto 2022, fa sapere la polizia stradale, si prevedono volumi di traffico particolarmente intensi a causa dei primi rientri dei vacanzieri: bollino rosso dal pomeriggio di venerdì 19 agosto e per tutto il fine settimana, con limitazione della circolazione dei mezzi pesanti nella giornata di sabato 20 agosto (dalle ore 8 alle ore 16) e di domenica 21 agosto (dalle ore 7 alle ore 22).

La polizia raccomanda a tutti gli automobilisti "di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l'uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori. Si raccomanda anche di non utilizzare dispositivi vietati durante la guida come telefoni o tablet e di mantenere l’attenzione a tutto ciò che accade".

Per viaggiare sempre informati lungo la rete autostradale sono disponibili i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it) le trasmissioni di Rai Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), nonché attraverso il sito www.aiscat.it.