Asl Vercelli: attivo il Centro medicina dei viaggi

State per partire per un viaggio che vi porterà molto lontano?

Per farlo in totale sicurezza, è necessario rivolgersi al Centro di medicina dei viaggi dell'Asl Vercelli: svolge consulenze ai cittadini sui rischi sanitari legati ai viaggi internazionali e sulle misure profilattiche e le vaccinazioni da adottare in base alla destinazione.

Il servizio, gestito dal Sisp – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, si rivolge a chi deve compiere viaggi internazionali e offre consulenze informative gratuite, segnalando le profilassi o le vaccinazioni necessarie e provvede anche alla somministrazione degli stessi (i farmaci vengono erogati al costo della gara regionale con cui sono stati acquistati dall’Ente). Ci sono poi anche College americani che richiedono delle profilassi specifiche per consentire l’accesso ai nuovi studenti.

Il Centro di medicina dei viaggi è attivo sia a Vercelli (nella Piastra di largo Giusti) e a Borgosesia (Piano zero dell’Ospedale di via Ilorini Mo). Per informazioni e per prenotare un colloquio con un medico è necessario inviare una mail a [email protected]