Lozzolo, dirigenza tutta nuova, allenatore confermato

Dirigenza rinnovata ma allenatore confermato al Lozzolo per la nuova stagione 2022/2023 in Seconda Categoria. Il nuovo presidente è Luca Berteletti che prende il posto di Andrea Vazzoler. L’ex presidente è stato omaggiato con un dono dal capitano Niccolò Dalle Tezze a nome di tutta la squadra.

In panchina è stato confermato mister Nesret Nasufi, mentre è nuovo il direttore sportivo, Alberto Zappaterra, pure lui ex giocatore del Lozzolo.

E’ proprio Zappaterra ad illustrare le novità societarie: "Ci sono stati molti cambiamenti a livello societario. Nei mesi scorsi si era arrivati a rischiare di non fare più nulla, diversi dirigenti, per impegni personali, non potevano più garantire l’apporto, così come l’ex presidente Vazzoler che per lavoro ha lasciato la carica. Alla fine siamo riusciti a trovare un nuovo gruppo dirigente che è un mix tra alcuni già presenti ed altri appena entrati in società. Il nuovo presidente è Luca Berteletti, io sono invece al primo anno da direttore sportivo dopo aver giocato fino a due anni fa. Abbiamo provveduto a diversi innesti nell’organico a disposizione di Nasufi, perché tra chi ha smesso col calcio e chi ha voluto avvicinarsi a casa, avevamo parecchie defezioni. Abbiamo così provveduto a diversi innesti seppur siamo quasi senza portafoglio. Nesret Nasufi è stato giustamente confermato in panchina dopo essere entrato a metà annata e aver salvato meritatamente il Lozzolo".

I nuovi acquisti: "Abbiamo preso due portieri, Andrea Libero e Andrea Barone, e poi Fabio Marchese, Federico Isgrò, Salvatore Caradonna, Matteo Ciraulo, Lorenzo Tosone, Matteo Malandra, Mattia Panella. Abbiamo ancora alcune trattative in corso che spero di portare presto a conclusione. Del gruppo dello scorso anno sono rimasti Dalle Tezze, l’inossidabile Belviso, Massimo Sella, Quarna, Dellavalle, Cattaneo, Vandelli, Armetti, Zanetta e Macovei. Lascia Botto, mentre Roberto Sella, sindaco di Lozzolo, in base ai suoi impegni istituzionali, lavorativi e familiari, potrebbe più avanti tornare in gruppo".