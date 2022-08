L'apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere

In vista delle prossime elezioni politiche di domenica 25 settembre, per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali rimarranno aperti:



- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione, vale a dire da venerdì 23 a sabato 24 settembre, dalle ore 9 alle ore 18;

- nel giorno della votazione, domenica 25 settembre 2022, per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle ore 7 alle ore 23.



L’elettore può essere ammesso al voto anche con attestato sostitutivo del sindaco, nel caso in cui non sia possibile consegnare né la tessera elettorale né il duplicato.



Da mercoledì 31 agosto a lunedì 5 settembre, in pubblica seduta, la Commissione elettorale di ciascun comune procederà:

alla nomina per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento.

Le disposizioni sul voto domiciliare sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.

L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.

Le aziende sanitarie locali assicureranno un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici.