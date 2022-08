Moia-Galli, coppia d'oro al campionato italiano di Piancavallo

Tre medaglie e un titolo italiano per le Coppie Danza al Campionato Italiano FISR di Piancavallo (PN).

Nelle giornate dedicate alle Coppie Danza gli atleti della ROLLERBLOT, capitanati da CHIARA MARTINOTTI, hanno fatto il pieno.

Sul podio con la medaglia d’oro e il titolo italiano in tasca è salita la coppia formata da FRANCESCO MOIA e RACHELE GALLI (nella foto), categoria Divisione Nazionale A, dopo una gara che li ha visti in vantaggio già dopo le danze obbligatorie. Con la danza libera si sono aggiudicati l’ambito titolo.

DAVIDE RACIOPPI, reduce da un oro al recente Trofeo Nazionale Solo Dance, si è aggiudicato la medaglia d’argento in coppia con LIVIA BUTTA nella categoria Divisione Nazionale B. Per la loro coppia è stata la prima esperienza di Federazione in campo Nazionale.

Nella stessa categoria il podio con il bronzo se lo sono aggiudicato GABRIELE PICOZZI e MARTA BOSCO al loro secondo anno di attività sportiva in coppia. Sono tutte coppie giovani che hanno molta strada ancora da percorrere ma la partenza è già quella giusta.

Nel corso delle stesse giornate di gara, nella specialità Solo Dance ARIANNA MERLO si è classificata al ventisettesimo posto negli Allievi Nazionali e MARTA BOSCO al trentaduesimo, mentre GIULIA BUTTA nella Divisione Nazionale A è trentasettesima.

Gli allenamenti delle coppie danza, come la Solo Dance, sono seguiti dall’ex atleta della Nazionale CHIARA MARTINOTTI.