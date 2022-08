I consigli dei carabinieri agli anziani per evitare le truffe

I carabinieri delle stazioni dipendenti il Comando Provinciale di Vercelli hanno intrapreso da alcuni giorni numerosi servizi a piedi, di pattuglia, di maggiore vicinanza e sostegno verso gli anziani soli, incontrandoli nei luoghi a loro abituali, quali mercati settimanali, parchi pubblici mentre sono seduti sulle panchine in cerca di refrigerio, ed anche nei circoli privati dove si incontrano magari per giocare a carte, o a bocce, facendo sentire la fattiva presenza dell’Arma dei carabinieri, fornendo loro consigli di vario genere, ad esempio su come comportarsi al telefono con gli sconosciuti per evitare di essere truffati oppure su cosa evitare di fare quando si è in casa da soli ed alla porta si presenta uno sconosciuto che chiede di entrare, magari per controllare l’impianto idrico, asserendo falsamente di essere stato mandato dall’ufficio tecnico del Comune.

Gli anziani hanno apprezzato moltissimo la vicinanza dei carabinieri con cui hanno scambiato tante battute ricevendo, oltre a numerosi utili consigli, anche sorrisi e attestazioni di affetto sincero di fronte a persone fragili che chiedono, talvolta, semplicemente un saluto.

I servizi continueranno per tutto il mese di agosto, ricordando il numero 112 per le emergenze.