Giornata mondiale del gatto: inviateci le vostre foto

Oggi, lunedì 8 agosto, in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale del gatto per imparare a conoscerlo, a tutelarlo e a proteggerlo. La data è stata scelta nel 2002, per tutto il globo, dall'Ifaw (International Fund for Animal Welfare) per accrescere la sensibilità nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. (Anche se a livello nazionale ogni Paese ha la sua data: per esempio l'Italia celebra il gatto il 17 febbraio e gli Stati Uniti il 29 ottobre, ma a livello mondiale la data prescelta sarebbe l'8 agosto).

I gatti domestici, secondo la ricerca del 2019 "Il valore sociale del medico veterinario" di Censis, in Italia sono 7,5 milioni e in tutto il mondo, secondo "Focus", si calcola che ce ne siano ben 600 milioni.

Nel corso della storia, sempre secondo l'ultima rivista, il rapporto del gatto con l'uomo è cominciato con la nascita dei primi villaggi e poi Egizi e Fenici li avrebbero diffusi in tutto il Mediterraneo.

