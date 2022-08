Vaccino Covid: quarta dose per gli over 60 anche in vacanza

La campagna vaccinale che prevede la somministrazione della quarta dose per il vaccino contro il covid-19 continua, anche in vacanza. Sono infatti molte le regioni che hanno messo a disposizione i loro hub vaccinali anche ai turisti provenienti da altre regioni italiane per motivi di turismo e svago.

La somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid-19, ricordiamo, è consigliata per tutti i cittadini over 60 o in elevata situazione di fragilità. Sebbene i medici di famiglia consiglino comunque di recarsi in vacanza solo se già vaccinati con la nuova dose booster, in molte regioni è possibile sottoporsi in loco. In particolare:

In Piemonte , da lunedì 1° agosto e fino al 15 settembre i turisti italiani over 60 che soggiornano in regione possono ricevere la quarta dose di vaccino contro il covid presentandosi ad accesso diretto presso i centri vaccinali. Per sottoporsi all’inoculo della quarta dose sarà necessario presentare un documento attestante la propria storia vaccinale covid, nel caso non si avessero pregresse vaccinazioni in Piemonte, e compilare l’autocertificazione (clic qui) sull’intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dalla data di un test positivo al covid contratto dopo la terza dose.

mette a disposizione dei turisti i propri hub vaccinali per l’inoculo della quarta dose booster agli over 60. La prenotazione deve avvenire dal portale dedicato (clic qui), selezionando la casellina dedicata ai non residenti in regione. Nelle Marche gli over 60 non residenti potranno ricevere la quarta dose booster. In questo caso basterà recarsi nei Punti Vaccinali di Popolazione, esibendo il certificato di vaccinazione della prima dose booster con indicato il vaccino somministrato e la data di somministrazione. Non occorre prenotazione ed è possibile andare direttamente nei centri vaccinali nei giorni di apertura pubblicati nel sito ASUR Marche.

I turisti presenti in una delle regioni italiane non menzionate, comunque, possono contattare il call center regionale di riferimento (clic qui per l’elenco) che saprà fornire informazioni ed eventuali modalità d’accesso alla quarta dose booster anche in vacanza.