Asl Vercelli: il Pronto soccorso è a portata di clic

Da lunedì 25 luglio è possibile scoprire la durata dell'attesa in tempo reale del Pronto soccorso sia di Vercelli che di Borgosesia e monitorare a distanza la situazione della persona che si è recata in uno dei due Dea.

Dalla Home page del sito Asl basta cliccare sul banner su cui campeggiano la croce rossa e la scritta “Pronto soccorso – Tempi d’attesa in tempo reale” e si accede alla pagina in cui è possibile conoscere in tempo reale la situazione degli utenti in attesa o in trattamento al Pronto Soccorso degli ospedali di Vercelli e di Borgosesia, suddivisi per codice di priorità (da “rosso” più grave, fino a “bianco”). Inoltre è visibile il tempo medio d’attesa per essere visitati dal medico del Pronto soccorso.

