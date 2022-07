Borgo Vercelli: tetto scoperchiato alla casa di riposo

Situazione sotto controllo alla casa di riposo “Tavallini” di Borgo Vercelli dopo due notti di paura per i violenti temporali che si sono abbattuti in paese.

Il sindaco Mario Demagistri illustra la situazione: "Gli ospiti sono tutti nella struttura in altre aree che si trovano in sicurezza e non dovrebbe esserci necessità di trasferirli temporaneamente in altre Rsa. Lunedì sera c’è stato il primo violento temporale che ha sradicato buona parte della copertura della casa di riposo, nella notte fra martedì e mercoledì è arrivato un altro temporale di forte intensità che ha portato via un’altra parte della copertura. L’effetto è che il solaio è rimasto scoperto con conseguenti infiltrazioni d’acqua". Gli ospiti sono stati evacuati da quella parte della struttura e trasferiti in sicurezza in altra zona. "Per fortuna abbiamo già trovato delle ditte disponibili a mettersi subito al lavoro per mettere in sicurezza la copertura della casa di riposo", fa sapere il sindaco.