Traffico autostrade agosto 2022: le previsioni per l’esodo delle vacanze

In questa calda estate 2022 torna la preoccupazione per il traffico sulle autostrade ad agosto 2022, mese in cui molti italiani si metteranno in strada per raggiungere le destinazioni vacanziere. Stando infatti alla nuova rilevazione di Future4Tourism emerge che, tra luglio e settembre 2022, il 75% degli italiani dichiara di aver intenzione di viaggiare, un dato in crescita di 3 punti percentuali rispetto all’estate 2019. Questa crescita è legata soprattutto all’incremento delle vacanze brevi o di week-end lunghi; le vacanze “vecchio stile”, di media o lunga durata, seppur in importante recupero rispetto all'estate 2020 e 2021 rimangono ai livelli pre-pandemia.



Traffico verso le località turistiche: le giornate da bollino rosso e nero

Dopo segnali di traffico da bollino rosso in brevi periodi della giornate durante i fine settimana centrali del mese di luglio, a partire dal 29 agosto le previsioni di Autostrade iniziano a mettere in allerta i viaggiatori. In particolare, si segnalano come giornate di traffico molto intenso il 29, 30 e 31 luglio. In particolare, è previsto bollino rosso per venerdì 29 pomeriggio e domenica mattina; è invece sabato 30 la prima vera e propria giornata di esodo vacanziero con traffico da bollino rosso previsto sia per la mattina sia per il pomeriggio.



Il primo, ma anche l’unico, bollino nero lo troviamo però durante il fine settimana successivo. Autostrade prevede infatti che gli italiani si spostino maggiormente a partire da venerdì 5 agosto. In questa data, infatti, è previsto traffico da bollino rosso dalla mattina al pomeriggio e traffico intenso durante la notte. La mattina di sabato 6 agosto è da bollino nero e il pomeriggio da bollino rosso: di notte, invece, la situazione potrebbe tornare tranquilla. Anche domenica 7 agosto, al mattino, è previsto traffico da bollino rosso; il pomeriggio il traffico potrebbe comunque essere molto intenso per poi fluidificarsi andando incontro alla notte.



Venerdì 12 e sabato 13 agosto, infine, sembrano essere le ultime giornate da bollino rosso; è quindi meglio evitare di partire il pomeriggio del venerdì e durante la mattinata di sabato.



Il rientro dalle vacanze: nessun bollino nero

Complice probabilmente l’aumentare delle vacanze brevi e delle partenze intelligenti, il ritorno dalle località di vacanza sembra non destare particolare preoccupazione. Sia questa domenica, 24 luglio, sia domenica 31 luglio è previsto bollino rosso per il rientro durante il pomeriggio. Il 13, 14 e 15 agosto inizierà il primo blocco di rientri a casa che sarà però distribuito su tutto il fine settimana; attenzione però al sabato mattina, alla domenica pomeriggio e al lunedì mattina da bollino rosso.



Il 20, 21 e 22 agosto così come il 26, 27, 28 e 29 agosto saranno giornate di ritorno a casa con previsioni di bollino rosso sparse nel corso delle giornate e alternate a traffico intenso. Sul sito di autostrade, comunque, è possibile scaricare il pdf con le previsioni di traffico ma anche rimanere aggiornati sulla situazione traffico in tempo reale.