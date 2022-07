Il programma del Baccanale d'estate 2022 di Asigliano

Al via il Baccanale d'estate 2022: festa ad Asigliano Vercellese fino a mercoledì 27 luglio.



Nella suggestiva cornice dell’Area Polifunzionale, a un passo del secolare parco comunale, ogni sera, si svolgeranno serate gastronomiche seguite da momenti musicali con le orchestre note a tutti gli appassionati di ballo. Il merito è del Comitato Folkloristico, che ripropone una manifestazione conosciuta non solo in tutta la Bassa ma anche nelle province vicine alla nostra.

Per le serate gastronomiche, oltre al menù ricco e classico, ci saranno alcuni piatti speciali.

Ecco il programma:

La giornata di sabato 23 luglio alle ore 17 Messa al parco comunale; alle

ore 19 si aprirà il Padiglione gastronomico con il piatto della serata: “Cozze alla Tarantina”; alle ore 21,30 si svolgerà una esibizione di ballo della Scuola Ar.Sa di Vercelli dei maestri Arcangelo Barcellona e Sabrina Rossini; dalle ore 22 allieterà la serata l’Orchestra di Michael Capuano. Domenica 24 luglio, alle ore 19,30: apertura salone gastronomico con il piatto della serata “Paella”. Alle 21,30, serata danzante con un tributo a Vasco Rossi “Vascoantigo”. Lunedì 25 luglio alle 19,30, apertura del padiglione gastronomico con il piatto della serata: “Gamberoni alla griglia”; alle ore 21,30 si balla con l’Orchestra Matteo Tarantino. Martedì 26 luglio, ore 19,30 apertura padiglione gastronomico con il piatto della serata: “Stinco con patatine”; alle 22,30 ci si potrà scatenare con l’energia della “Shary Band - Tributo ufficiale Disco Music”. Mercoledì 27 luglio alle 19 si apriranno le iscrizioni alla Corsa Podistica “I 4 Cantoni”, che partirà alle 20. Il padiglione gastronomico aprirà i battenti alle 19,30, mentre alle 21,30 si ballerà con i Movida Club Band di Pop Latino. Alle 22 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Le serate danzanti saranno tutte ad ingresso gratuito; non sarà necessaria la prenotazione.