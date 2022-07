Imprese a Vercelli: solo l’innovazione impedirà il rischio collasso

Se l’imprenditoria della provincia di Vercelli non coglierà le possibilità che il nuovo scenario post Covid sta offrendo, rimarrà arretrata e rischierà il collasso: è lo scenario emerso dalla conferenza stampa “Focus Piemonte Nord - Un tessuto imprenditoriale in cambiamento”, che si è svolta nella sede dell’Ascom Vercelli. Nell’occasione è stato analizzato l’andamento sociale ed economico del settore Terziario in provincia di Vercelli, confrontandolo con le altre realtà dell’area del Piemonte Nord.

