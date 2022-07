Federica Isola medaglia d'argento nella prova a squadre della spada

Medaglia d’argento mondiale per la vercellese Federica Isola nella prova a squadre della spada femminile. La nazionale italiana è stata battuta in finale per 45-37 dalla fortissima Corea del Sud. Dopo aver battuto la Francia al supplementare in semifinale, Chicca Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio, in finale hanno provato a superare le coreane.