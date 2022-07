A Ferragosto lo spettacolo gratuito del ventriloquo Andrea Fratellini

Vercelli, rassegna Musa: la sorpresa per la sera di Ferragosto sarà lo spettacolo “Trop Secret” del ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore di “Italia’s Got Talent 2020” con il suo pupazzo “Zio Tore”. Lo show sarà gratuito, senza alcuna prenotazione, ma con braccialetto d’ingresso per circa 1.400 persone. Altra novità è il recupero dello spettacolo dei “Sonics”.

