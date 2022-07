La storia del Comitato Folkloristico Asiglianese

La promozione del territorio e delle tradizioni sono da sempre al centro delle iniziative del Comitato Folkloristico Asiglianese oggi presieduto da Paolo Dattrino e che si appresta a dare il via alla ventunesima edizione del Baccanale d’estate. La festa si svolgerà dal 22 al 27 luglio al centro polifunzionale del paese: ottima cucina e buona musica con divertimento assicurato per tutte le età.

Il Comitato Folkloristico Asiglianese ha iniziato ad organizzare alcune manifestazioni già nel lontano 1982 partendo con il Carnevale e l’immancabile fagiolata e con il passare degli anni ha cominciato a coordinare alcune manifestazioni nel contesto della festa patronale. Negli anni Novanta ha poi partecipato alle sfilate dei carri allegorici di Vercelli entrando a far parte del Comitato Manifestazioni Vercellese, ottenendo, nel corso degli anni, numerosi successi sia nei gruppi mascherati che dei carri di serie B, ma soprattutto di serie A, proponendo carri allegorici di notevole impatto visivo e di grandi dimensioni.

Solo nel 2002 ha pensato di organizzare una sagra nel periodo estivo, come la maggioranza dei rioni di Vercelli e dei paesi limitrofi. L’intento del comitato è sempre stato quello di promuovere il territorio e le sue tradizioni puntando in primis ai piatti tipici della zona. Da circa 15 anni il Comitato partecipa alla Festa del Vino di Casale Monferrato e per alcuni anni ha preso parte alla Fattoria in Città di Vercelli. Da non dimenticare i pranzi, le cene e la distribuzione al pubblico, nell’arco dell’anno, nei quali vengono proposti sia piatti tipici vercellesi che del Piemonte.

I risultati oggi più importanti sono l’organizzazione della festa patronale e la sagra del Baccanale d’Estate giunta quest’anno alla sua ventunesima edizione, quindi ormai ampiamente maggiorenne e collaudata.