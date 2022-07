Bonus vacanze 2022: in Piemonte tornano i voucher

Torna, anche in questa calda estate 2022, la possibilità di visitare il Piemonte usufruendo dei voucher vacanze messi in campo dalla Regione.

Al fine di sostenere la ripresa del turismo nel nostro territorio in queste fasi post pandemia da covid-19, è stata quindi messa in campo una dotazione pari a 1.200.000 euro destinata all’erogazione di voucher per soggiorni e servizi turistici. In particolare, fino al 30 giugno 2023 i turisti che desiderano visitare il Piemonte, tramite i consorzi turistici che daranno la propria adesione, potranno usufruire di voucher vacanze per:

trascorrere almeno quattro pernottamenti presso le strutture alberghiere ed extralberghiere piemontesi aderenti all'iniziativa, di cui uno a carico della Regione, uno dell'operatore e due del cliente (in caso di permanenza di 14 notti o superiore, l’offerta è raddoppiabile, quindi due pernottamenti a carico della Regione e due dell’operatore). Il numero di voucher massimo acquistabile a persona per struttura è 2;

fruire di servizi turistici in loco scontati fino a un massimo del 50% del loro valore di mercato. Tali servizi connessi a visite turistiche e alla pratica di attività outdoor quali ad esempio accompagnamento in tour escursionistici o ciclo-escursionistici, in attività alpinistiche, canoa, rafting ed altre attività all'aria aperta estive ed invernali, noleggio attrezzature, trasporto persone e bagagli esclusivamente funzionali alla pratica di attività outdoor in forma organizzata, potranno essere fruiti anche giornalmente, in modo svincolato daI voucher pernottamenti

I bonus vacanze Piemonte possono essere utilizzati dai turisti, entro i seguenti limiti massimi di importo:

fino a 300 euro per pernottamento nel caso di camera doppia (150 euro a persona nel caso di camera singola o altre unità ricettive);

fino a 150 euro di sconto massimo per servizio turistico in loco, corrispondente al 50% del valore del servizio stesso e fermo restando un valore minimo del medesimo di 100 euro.

Inizialmente sarà possibile prenotare i voucher esperienza per alcuni consorzi turistici, come indicato su VisitPiemonte (clicca qui); a partire dal prossimo 5 settembre, invece, saranno prenotabili anche i voucher per le esperienze presso gli altri consorzi turistici nonché i voucher vacanze per i pernottamenti. Il termine ultimo per l’utilizzo di tutti i bonus è fissato al 30 giugno 2023.