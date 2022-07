Chiusure notturne sull'allacciamento alla diramazione Stroppiana-Santhià

Per consentire lavori di competenza della Società Satap, per chi proviene dalla A26 Genova-Gravellona Toce, saranno chiusi i rami di allacciamento con la A4 Torino-Venezia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di martedì 19 luglio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià con la A4 in direzione Torino. In alternativa il traffico potrà uscire e rientrare alla stazione di Santhià per dirigersi verso Torino;

- dalle 22 di martedì 19 alle 6 di mercoledì 20 luglio sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià con la A4 in direzione Venezia. In alternativa il traffico potrà uscire e rientrare alla stazione di Borgo D'Ale per dirigersi verso Venezia.