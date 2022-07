L’editoria locale piange don Busto: fondò la Fipeg

Sacerdote, giornalista.

O meglio “un prete giornalista appassionato” come affermato dal vescovo di Casale, monsignor Gianni Sacchi. Concreto, essenziale, ma soprattutto contemporaneo, interprete dei cambiamenti dei tempi. A volte anche precursore. E’ questa l’immagine che, dai ricordi, emerge di monsignor Pier Paolo Busto. Per tutti semplicemente don Paolo, per 40 anni direttore del settimanale diocesano “La Vita Casalese”, morto nei giorni scorsi all’età di 80 anni.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 15 luglio