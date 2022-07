A rischio il servizio mensa per gli alunni della "Carlo Angela"

A rischio il servizio mensa alla scuola primaria “Carlo Angela” di Vercelli.

«Molti genitori sono sconcertati dalla notizia - spiega Elena Felisatti, mamma e portavoce delle famiglie degli alunni - pensavamo che finalmente i nostri bambini potessero tornare alla normalità e invece... ». E invece la pandemia si è portata dietro un problema: i locali per il servizio di refezione, usati per rispettare le regole sul distanziamento tra gli alunni, ora non sono più disponibili. Inoltre, le due soluzioni prospettate comportano altri problemi. Lo scorso 5 luglio la dirigente dell’Ic Ferrari ha chiesto un incontro al Comune. «L’attenzione alla problematica è alta, per l’Amministrazione è una priorità», commentano il sindaco Andrea Corsaro e l’assessore Gianna Baucero.

Approfondimento sul numero della Sesia in edicola venerdì 15 luglio