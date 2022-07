Vercelli: 50 nuovi cestini in centro città

Asm Vercelli avvierà nei prossimi giorni il posizionamento di 50 nuovi cestini cosiddetti “gettacarte” nei quartieri centrali della città, che andranno a sostituire altrettanti recipienti danneggiati o inutilizzabili.

"Questa operazione permetterà il rinnovo di circa un terzo dei contenitori presenti, nonché di aumentare la pulizia e il decoro delle zone centrali di Vercelli. Con i medesimi obiettivi è stato inoltre introdotto a giugno un turno pomeridiano aggiuntivo di spazzamento, il venerdì e il sabato, che sarà mantenuto per tutta l’estate in ragione del maggior afflusso di persone che frequenta il centro cittadino in orario serale e notturno, anche in virtù degli eventi previsti in questi mesi", spiegano da Asm.