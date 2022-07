"L'acquedotto di Vercelli è una eccellenza italiana"

Da Asm Vercelli riceviamo e pubblichiamo:

"In relazione all’articolo pubblicato sul sito de La Sesia ed intitolato - Le Perdite degli Acquedotti (leggi qui) - Asm Vercelli precisa che i dati di perdite acqua attribuibili alle reti dei territori serviti nell’anno 2020 equivalgono al valore complessivo, che tiene conto dei risultati parziali della rete di Vercelli, da sempre gestita da Asm, e delle reti degli altri comuni attigui al capoluogo, la cui gestione è passata in carico ad Asm, per la maggior parte dei casi, da pochi anni.

La rete della città di Vercelli registra (anno 2021) dati di perdita pari al 18,96%, confermandosi una eccellenza a livello italiano (la media nazionale di perdite è di circa il 40%). Risultati resi possibili grazie all’elevato know-how professionale dei tecnici Asm e alle capacità di investimento dell’azienda, che hanno permesso negli anni un rinnovo ed un ammodernamento costante delle infrastrutture. Asm si impegna quotidianamente per portare il servizio di distribuzione acqua nei territori gestiti sempre più vicino ai livelli di eccellenza del comune di Vercelli, anch’esso peraltro in continuo miglioramento. Questi sforzi hanno consentito nel solo anno 2021 un miglioramento complessivo del 2,67% sul dato perdite 2020 nel totale dei territori a gestione Asm".