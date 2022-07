Quarona: guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente a una 66enne

Due interventi della polizia stradale di Varallo: nella nottata di martedì 12 luglio, durante i controlli per l'Alpaà, una pattuglia ha fermato a Quarona un’autovettura condotta da una donna di 66 anni in evidente stato di ebbrezza. Sottoposta a controllo con etilometro, la donna è risultata avere valori doppi a quelli consentiti e pertanto è stata denunciata all’autorità giudiziaria di Vercelli, con ritiro della patente di guida per la successiva sospensione e decurtazione di 10 punti.

Nella mattinata di lunedì 11 luglio, la pattuglia impegnata in controlli di polizia a Gattinara ha multato un uomo di 82 anni in quanto l’autovettura da lui guidata era priva di assicurazione. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.