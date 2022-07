Prefettura e Università siglano un accordo per i tirocini formativi

Upo (Università del Piemonte orientale) e Prefettura di Vercelli hanno firmato un accordo per i tirocini curricolari e formativi degli studenti.

Grazie alla convenzione siglata dal prefetto di Vercelli Lucio Parente, e dal rettore Upo Gian Carlo Avanzi, si arricchiscono le possibilità di tirocini, consentendo agli iscritti di arricchire il proprio percorso formativo con un’esperienza lavorativa sia in ambito giuridico sia in ambito sociologico. L’accordo tra Upo e Prefettura di Vercelli ha durata triennale e regola le modalità con cui studenti e studentesse potranno svolgere il periodo di tirocinio in Prefettura. La loro attività dovrà essere concordata attraverso un progetto formativo condiviso, coerente con il percorso di studi e che darà la possibilità di ottenere crediti formativi.

I tirocini universitari sono periodi di formazione svolti in un’azienda, un ente o un’istituzione che completano il percorso accademico, permettendo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro che spesso agevolano le scelte professionali e lavorative una volta conseguito il titolo di laurea.