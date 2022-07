Acqua frizzante introvabile: manca l’anidride carbonica

Negli scaffali dei supermercati scarseggia l’acqua frizzante e, a breve, potrebbe essere difficile trovare le bevande gassate. La causa di tutto ciò è la scarsità di anidride carbonica ovvero il biossido di carbonio che viene inserito nell’acqua e nelle bevande per renderle frizzanti e spesso più apprezzate dai consumatori finali.



La scarsità di anidride carbonica deriva, come sta accadendo per numerose altre produzioni alimentari e non, dall’impennata dei costi dell’energia elettrica. «La scarsità di CO2 sta mettendo a rischio la stagione estiva - spiegano da Assobibe, Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche - Le PMI (Piccole Medie Imprese) del settore italiano delle bevande analcoliche confermano le difficoltà nel reperire la C02 sul mercato, un effetto dell’aumento dei costi di energia e delle difficoltà di trasporto».



«In questo momento produrre CO2 è antieconomico - ha affermato alla redazione di Repubblica David Dabiankov Lorini, direttore generale di Assobibe - perché gli aumenti dei costi dell'energia e dei trasporti incidono in maniera pesante sulla disponibilità dei prodotti. I nostri associati sono diversi e comprano da fornitori diversi; il prezzo può variare molto sia a seconda della distanza dal luogo di approvvigionamento, sia dagli stock».



Alle difficoltà di approvvigionamento dell’anidride carbonica per la produzione di acqua frizzante e bevande gassate, si aggiungerà a breve anche l’introduzione della Sugar Tax.

«In aggiunta alla difficoltà dei costi e della disponibilità di materie prime, le aziende che rappresento tra pochi mesi saranno tassate dalla Sugar Tax su tutti i loro prodotti, con inevitabili effetti sui prezzi e dunque sui volumi» ha affermato infine su Twitter Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe che, in un altro cinguettio, ha aggiunto «chiediamo al Governo di agire almeno su questo, perché la tassa deve essere eliminata per dare respiro alle aziende e provare a ripartire».