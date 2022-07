Attivato il corso la laurea triennale per Educatori professionali

L’Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con l’Asl di Alessandria, amplia la propria offerta formativa per l’anno accademico 2022-2023 grazie all’attivazione del corso di Laurea triennale in Educazione professionale. Il nuovo corso appartiene alla classe delle professioni sanitarie della riabilitazione, abilita alla professione sanitaria di Educatore professionale e prevede il numero programmato con test d’ingresso il 15 settembre (75 i posti disponibili, in attesa di conferma definitiva da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca). Avrà sede ad Alessandria e le lezioni si terranno a Palazzo Borsalino, in via Cavour 84.

L’istituzione del nuovo corso di laurea risponde a un documentato bisogno di questa figura professionale sul territorio Piemonte ed è stato progettato grazie alla sinergia tra il Dipartimento di Medicina traslazionale (Dimet), che ha sede a Novara, e il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali (Digspes), che ha sede ad Alessandria.

L’Educatore professionale è l’operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità, con obiettivi educativo-relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale di soggetti in difficoltà e contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie con l’obiettivo di realizzare il progetto educativo integrato. Obiettivo prioritario del corso è l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze relativamente all’ambito psicopedagogico, sociologico, giuridico e biomedico e dei modelli di intervento in ambito educativo e assistenziale, anche attraverso attività di tirocinio al fine di promuovere l’integrazione teorico pratica delle conoscenze. La laurea in Educazione professionale abilita a esercitare in servizi e strutture socio-sanitarie-riabilitative, sia pubbliche sia private, anche in regime di libera professione. Ulteriori informazioni sul nuovo corso di laurea sono disponibili nella sezione Corsi del sito istituzionale dell’Università del Piemonte Orientale.