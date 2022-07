Musica di Haydn e Brahms con il Trio Chagall

Vercelli, Viotti Festival Estate: per motivi di salute Quartetto Werther non si potrà esibire sabato 9 luglio al Museo Leone everrà sostituito dal Trio Chagall, composto da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte).

Il programma prevede tra le più belle pagine dedicate a questo tipo di formazione cameristica, ovvero il Trio in do maggiore op. 86 n. 1 Hob:XV:27 di Franz Joseph Haydn e il Trio in si maggiore op. 8 di Johannes Brahms.

Alle 19 si terrà un aperitivo di benvenuto a cura di “Il Matterello” pasticceria e biscottificio artigianale e alle 20 il concerto.

Il Trio Chagall nasce nel 2013 al Conservatorio di G. Verdi di Torino e si è distinto nel panorama musicale grazie alla vittoria del secondo premio (con primo premio non assegnato) alla 20a edizione del Premio “Trio di Trieste”, dove ha conquistato anche i premi speciali “Dario de Rosa” per la migliore esecuzione di un brano di Schumann, “Fernanda Selvaggio” come miglior Trio e “Young Award” come ensemble finalista più promettente. Vincitore del Concorso Ducale.LAb edizione 2020 e della borsa di studio "Maria Cerruti Vercellotti".

Il costo dell’ingresso, a posto libero, è di 10 euro: i biglietti sono acquistabili online sul sito del viottifestival.it oppure alla biglietteria “Viotti Club”, in via Galileo Ferraris 14, a Vercelli, dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 18,50 (ovvero in orario estivo, valido fino al 30 settembre), ma anche al Museo Leone un’ora prima del concerto.

Il Viotti Festival Estate mette a disposizione alcuni biglietti gratuiti per i lettori del giornale La Sesia da richiedere

a [email protected]

Approfondimenti su La Sesia in edicola da venerdì 8 luglio