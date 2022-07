Asl Vercelli: al via lo screening contro l'epatite C

Asl Vercelli dà il via a uno screening dedicato all'Epatite C (Hcv) gratuito per i nati fra il 1969 e 1989.

Gli obiettivi principali dell'attività - spiega la responsabile del Sisp, Virginia Silano - sono rilevare le infezioni non ancora diagnosticate, migliorando la possibilità di diagnosi precoce; avviare i pazienti al trattamento per evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata e di manifestazioni extraepatiche; interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni". Il programma si rivolge a tutti i cittadini residenti in Piemonte nati tra il 1969 e il 1989, compresi i cittadini stranieri temporaneamente presenti. Una prima sperimentazione di screening era stata avviata nel gennaio scorso, in contemporanea con le vaccinazioni contro il Covid: 250 persone avevano aderito all’iniziativa, che aveva rilevato un solo caso di positività.

Le modalità di accesso

Lo screening avviene su base volontaria e gratuita e potrà essere effettuato mediante l’esecuzione di test sierologico con la ricerca di anticorpi; test capillare rapido; test salivare rapido (da utilizzare solo per alcune categorie di persone). In caso di positività ai test di primo livello verrà ricercata la presenza del materiale genetico del virus stesso. In caso di positività a questa seconda analisi l’utente verrà contattato direttamente dal centro specialistico di riferimento per la presa in carico e per concordare l’inizio della terapia antivirale. Al contrario, in caso di esito negativo, uscirà dal percorso di screening.

E’ stata predisposta un’agenda dedicata con disponibilità di 15 posti per tutte le giornate di mercoledì, nella fascia oraria 11.30 – 13.30, sia sulla sede di Vercelli (Piastra) che di Borgosesia (Presidio Ospedaliero San Pietro e Paolo). Per informazioni e prenotazioni contattare la seguente mail: [email protected]nte.it. Nelle prossime settimane saranno proposti anche degli open day il cui calendario sarà comunicato successivamente.

Quattro buoni motivi per sottoporsi allo screening

Spiegano dall'Asl Vercelli: "L’epatite C è un’infezione pericolosa. Molte persone infettate sviluppano una malattia epatica cronica, che può evolvere in forme molto gravi e progressive, che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Lo screening è l’unico modo per individuarla. La maggior parte delle persone con epatite C cronica non presenta alcun sintomo o presenta solo sintomi generici, come stanchezza cronica e depressione. Esiste un’efficace terapia antivirale. È disponibile da anni, è semplice da assumere, sicura ed estremamente efficace. Circa il 95% delle persone trattate guarisce completamente eliminando l’infezione. Non esiste un vaccino. L’adozione di misure igieniche volte a evitare il contatto con sangue contaminato è l’unica forma di prevenzione attualmente disponibile contro questa forma di epatite".

Asl Vercelli ha anche predisposto una pagina dedicata allo Screening Hcv disponibile cliccando qui.