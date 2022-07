Vercelli: ordinanza sul consumo di acqua potabile

La Città di Vercelli, in linea con i provvedimenti regionali, ha emesso un’ordinanza che invita tutta la cittadinanza a porre attenzione all’utilizzo dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza alla collaborazione attiva di tutti.

“I cittadini sono invitati, in via prudenziale, ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, considerando che il sistema idrico cittadino funziona a pieno regime e non è in stato di sofferenza” spiega il sindaco Andrea Corsaro.

Con l’Ordinanza (leggi qui il testo completo) si prevede il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati;

il lavaggio dei veicoli privati ad eccezione dei lavaggi auto professionali;

il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino, fatta esclusione per quelle dotate di impianto di ricircolo dell’acqua;

il riempimento di piscine, fatta esclusione per quelle gestite a livello professionale.

Le disposizioni valgono fino all’emanazione di nuova ordinanza in merito.