Vercelli: otto tirocini retribuiti per giovani da 18 a 35 anni

Opportunità per i giovani a Vercelli.

Per il progetto “Lai.V - Laboratori di Animazione e Innovazione - Vercelli”, avviato nelle settimane scorse, è possibile candidarsi per svolgere un tirocinio retribuito di sei mesi. I posti sono otto e i candidati devono essere giovani nella fascia di età 18-35 anni. “L’Amministrazione Comunale sostiene da sempre le attività che si propongono di coinvolgere i giovani – spiega il sindaco Andrea Corsaro – questo progetto è una opportunità per sperimentare i propri talenti in un contesto lavorativo dinamico”. I tirocini saranno svolti in due diversi ambiti di attività, per sei mesi, con un impegno di 20 ore settimanali e una indennità di partecipazione di 450 euro mensili.

Quattro tirocinanti saranno chiamati a progettare e realizzare attività ed iniziative di interesse giovanile, dando spazio all’espressione artistica, all’innovazione e alla creazione di informazioni di qualità e contribuendo a rendere il nuovo spazio di Via Laviny – dove ha sede l’Informagiovani e sono attivi i ragazzi del Servizio civile di Vercelli – un punto di riferimento culturale per i giovani e un laboratorio educativo. Gli altri quattro tirocinanti opereranno nell’ambito della comunicazione digitale e del marketing in imprese selezionate da Ascom per sostenere i piccoli imprenditori e commercianti ad innovare la comunicazione e promozione della propria attività. “Il progetto nasce dalla collaborazione tra enti del territorio – aggiunge Emanuele Pozzolo, assessore alla Politiche Giovanili – che collaborano alla realizzazione di una progettualità che mira a far acquisire ai giovani nuove competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro”.

Accanto al Comune di Vercelli con il proprio Informagiovani, sono partner del progetto: Co.Ver.Fo.P., Ascom e Formater, Confartigianato, l’Associazione Yepp Italia, partner della Fondazione Compagnia di San Paolo per le politiche giovanili, l’Associazione giovanile 6023 - Unione degli Studenti Universitari Piemonte Orientale e l’Associazione giovanile Itaca. È possibile candidarsi per i tirocini del progetto Lai.V entro il 20 luglio ore 12 seguendo le istruzioni contenute nel bando e la relativa modulistica, disponibili sul sito di Coverfop che coordina il bando di selezione e gestisce i tirocini del progetto (clicca qui). Per ulteriori informazioni sul Bando e la procedura di candidatura: contattare Coverfop al numero 0161 50 20 06 o scrivere a [email protected] o recarsi di persona nella sede di P.zza Cesare Battisti 9 a Vercelli (orari Lun -Ven: 9,00 – 12,00 (mattino) Lun – Giov: 14,30 – 16,30 (pomeriggio). Per Info sul progetto: contattare l’Informagiovani al numero 379 101 5881, vedere su www.vercelligiovani.it la sezione dedicata al progetto, scrivere alla mail [email protected] o recarsi di persona nella nuova sede dell’Informagiovani, in Via Laviny 67.