Questura: arrivati i due nuovi commissari Melfi e Cresciullo

Il questore Maurizio Di Domenico ha accolto, nella giornata di ieri, lunedì 4 luglio, due nuovi commissari, Fabiana Melfi e Deborah Cresciullo, assegnati alla Questura di Vercelli al termine del 110° Corso per commissari della polizia di Stato, che si è svolto a partire dal 26 aprile 2021 alla Scuola superiore di polizia di Roma.

La dottoressa Melfi, nata a Brindisi nel 1992, laureata in giurisprudenza all’Università del Salento nel 2017, abilitata all’esercizio della professione forense, ha svolto tirocinio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. La dottoressa Cresciullo, nata in provincia di Salerno nel 1993, laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Salerno nel 2019, ha svolto tirocinio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Durante la frequenza del Corso, i due commissari hanno conseguito il master in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza. "Entrambe hanno raggiunto con vivo entusiasmo la sede di assegnazione presso la quale, al termine del periodo di tirocinio applicativo, verranno messe definitivamente in ruolo nell’aprile 2023", spiegano dalla Questura.