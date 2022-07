Giovane accoltellato a Fontanetto Po

Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine sull'accoltellamento avvenuto nella serata di domenica 3 luglio a Fontanetto Po.

Il responsabile del ferimento sarebbe il padre della compagna del giovane, un trentenne che è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Vercelli. Incredulo il sindaco Riccardo Vallino: "Una famiglia italiana che non ha mai dato problemi", afferma. Per il momento i carabinieri del Comando di Vercelli mantengono il più stretto riserbo sull'accaduto.