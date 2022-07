Visitare il Piemonte: una guida turistica in un’app

Si chiama TabUi ed è un’app “made in Piemonte” pensata per favorire la scoperta dei nostri territori. Grazie alla collaborazione fra Unpli Piemonte e Tabui, con il patrocinio della Regione, l’utilizzo dell’app ha fatto i primi passi anche nella nostra regione ed è ora pronto a far scoprire ai turisti le bellezze del nostro territorio.

La partnership tra Unpli (Unione nazionale pro loco d’Italia), Pro Loco e l’app tutta piemontese TabUi (cane da tartufi nel dialetto) è dedicata in particolare alla promozione delle risorse turistiche materiali ed immateriali della regione. L’obiettivo è quello di far transitare sulla app, famosa per la sua realtà aumentata, oltre alle informazioni turistiche grandi e piccole, anche tutte le manifestazioni targate Pro Loco, dando così a milioni di utenti la possibilità di sapere ciò che accade intorno a sé o nella località dove si vuole andare.

L’app, scaricabile dagli store ufficiali, si utilizza in modo molto intuitivo: una volta scaricata, basterà aprirla e geolocalizzarsi per scoprire tutto ciò che c’è da vedere intorno a sé. «L’Unpli è un partner preziosissimo, per l'opera di valorizzazione dell'operato delle Pro Loco e per avere posto in essere questa professionalizzazione della promozione turistica in favore di associazioni che spesso sono l’unico anello aggregatore dei piccoli centri» ha commentato il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, alla presentazione ufficiale dell’app.



La app tabUi è una realtà tecnologica made in Piemonte, con sede ad Alba, espansa però a tutt’Italia e all’estero, che grazie alla continua implementazione degli utenti fornisce una capillare informazione turistica. Questa collaborazione rappresenta quindi un impegno che promuove l’identità dei territori attraverso le Pro Loco, sentinelle capaci di intercettare i visitatori ma anche di far conoscere, diffondere e comunicare le tradizioni locali.