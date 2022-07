Pensioni, Quota 102: requisiti e differenze con Quota 100

Quota 102 e Quota 100, ovvero i due strumenti messi in campo per permettere ad alcuni lavoratori di anticipare la pensione.

Introdotta nel 2019, Quota 100 è stata richiesta fino ad oggi da oltre 480 mila lavoratori e si stima che entro il 2025 andranno in pensione quasi mezzo milione di persone. Nonostante ciò, però, la partecipazione non ha avuto il successo sperato: a pesare è la riduzione dell’importo pensionistico mensile previsto per chi esce dal mondo del lavoro con Quota 100.

Se Quota 100 è stato un insuccesso, Quota 102 si è rivelato un vero e proprio flop: ad oggi, infatti, sono state solamente 3860 le domande pervenute all’Inps. Quota 102, attualmente valida per il solo 2022, prevede l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che hanno almeno 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi alle spalle al 31 dicembre 2022. La platea prevista per Quota 102 è di circa 13 mila lavoratori ma, come detto, solo una piccola parte di loro ne ha preso parte.

Le motivazioni sono essenzialmente due. Quota 102 conviene essenzialmente solo ai nati nel 1958 in quanto, sebbene con una piccola riduzione della quota pensionistica erogata, potrebbero uscire dal mondo del lavoro almeno tre anni prima del previsto. Per i nati negli anni precedenti, invece, Quota 102 non risulta essere conveniente poichè molto più vicini all’età pensionabile di 67 anni e ad una pensione economicamente priva di penalizzazioni. Intanto si fa sempre più spazio la necessità di un modello pensionistico più flessibile ed un conseguente abbandono della legge Fornero che, ricordiamo, ha trasformato il sistema pensionistico italiano da retributivo a contributivo al fine di salvaguardare i conti del Belpaese. Maggiori novità, in tema pensioni, arriveranno però probabilmente solo a fine anno quando inizierà ad essere discussa la Legge di Bilancio 2023.