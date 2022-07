Città più vivibili del mondo: ancora Vienna sul podio

La città più vivibile del mondo è Vienna: a decretarlo è il “Global Liveability Index 2022”. La classifica, redatta annualmente dall’Economist Intelligence Unit, rappresenta una vera e propria fotografia del mondo in grado di far luce su quali siano le città del globo in cui è più piacevole vivere.

Il mondo nel 2022: tra guerra e riaperture post pandemia

Sebbene, rispetto al 2021, i punteggi per alcuni indicatori (ambiente, cultura, assistenza sanitaria e istruzione) siano notevolmente aumentati rispetto ai due anni precedenti, è chiaro come i servizi offerti dalle città non siano ancora tornati ai livelli pre-pandemia.

Rispetto al 2021, Vienna torna in vetta alla classifica come era già accaduto nel 2018 e nel 2019 grazie anche agli allentamenti delle restrizioni a contrasto del covid-19. A pesare notevolmente sulla classifica è ovviamente la guerra che si sta combattendo in Ucraina; il giornale inglese The Economist si è trovato infatti costretto ad eliminare la capitale ucraina Kiev in quanto il conflitto in corso avrebbe viziato i risultati. La guerra, però, pesa anche sulle posizioni in classifica delle città russe Mosca e San Pietroburgo; entrambe le città registrano un calo dei punteggi a causa della maggiore instabilità, della censura, dell’imposizione di sanzioni occidentali e per la presenza di società che ritirano le loro attività dal Paese. Più in generale, il conflitto scoppiato tra Russia e Ucraina fa scivolare buona parte delle città dell’Europa Orientale verso la parte più bassa della classifica a causa dell'aumento dei rischi geopolitici.

Ad avere la meglio sono i centri urbani del Canada e dell’Europa occidentale dove, grazie all’allentamento delle restrizioni e ai vaccini, si è tornati a livelli di vita simili a quelli pre-pandemia. La danese Copenaghen, al secondo posto, è risalita di tredici posizioni rispetto all’anno precedente mentre Zurigo condivide la terza posizione in classifica insieme alla canadese Calgary che, rispetto al 2021, ha guadagnato 18 posizioni. Nella top ten, a seguire, troviamo: Vancouver, Ginevra, Francoforte, Toronto, Amsterdam ed infine, Osaka e Melbourne a pari merito con la decima posizione.

Chiudono invece la classifica delle 172 città più vivibili del mondo Tripoli, la città nigeriana Lagos e Damasco. Infine, dando uno sguardo più generale alla ricerca, è possibile notare come la classifica nel 2022 si sia arricchita di 33 città, un terzo delle quali in Cina. Questo porta il totale numero di città a 172, esclusa Kiev. Molte delle nuove arrivate, come Surabaya (Indonesia) e Chongqing (Cina), rappresentano già destinazioni commerciali in rapida crescita che dal prossimo anno potrebbero iniziare la scalata della classifica.