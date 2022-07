Vercelli: oltre 5500 euro in dono ad Aop

“Non ho vinto al Montello: io vinco oggi, nel ricevere questo premio, e nell’ufficializzare la cifra raccolta per Aop grazie alle mie pedalate, che ammonta a 5585 euro": lo ha dichiarato Samantha Profumo alla premiazione di giovedì 30 giugno. La somma è stata raccolta attraverso l'iniziativa "In sella per la vita". La ciclista ha aggiunto: "La prossima settimana, invece, ufficializzeremo la cifra destinata al fondo Edo Tempia”.

E’ commossa e felice Samantha, nella sede di via Ariosto, a Vercelli, dell’Associazione oncologica pediatrica, circondata dall’affetto del vicepresidente di Aop Davide Oppezzo, di amici e parenti, in un pomeriggio di festa per lo scoprimento dell’assegno destinato all'Associazione e ai suoi bambini speciali, che è anche l’occasione per cominciare a pensare a iniziative future, perché “ogni traguardo tagliato è un nuovo punto di partenza” ha concluso Samantha.