Chiuso per una notte l'allacciamento sulla diramazione Stroppiana-Santhià

Per consentire lavori di competenza della Società Ativa, dalle 22 di lunedì 4 alle 6 di martedì 5 luglio, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Milano, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, verso Vercelli.

Lo comunica Società Autostrade, che specifica: "In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4, verso Torino, uscire alla stazione di Borgo D'Ale e rientrare dalla stessa nella direzione opposta, verso Milano, per poi immettersi sulla Diramazione Stroppiana-Santhià in direzione di Vercelli".