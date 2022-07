Zanzare: "Coinvolgere i cittadini nell'attività di contenimento"

«Coinvolgere i cittadini nell’attività di contenimento»: da qui è nata l’iniziativa “Occhio alla zanzara”, campagna di comunicazione finanziata per il 50% dal Comune e il 50% dalla Regione Piemonte. Consiste in quattro video-guida di comportamento che hanno l’obiettivo di «educare i cittadini a non diventare allevatori di zanzare».

Come promesso ai nostri lettori nell’articolo di presentazione della campagna, ecco i contenuti dei primi video: ossia i consigli degli esperti entomologi Michele Massone, Ivan Grasso e Paolo Lucchini: alla base di tutto sta l’eliminazione di qualunque ristagno d’acqua.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 1° luglio