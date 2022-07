Vercelli: "Venite a vedere Panariello e troverete Giorgio"

«Sono venuto più volte a Vercelli, ora però torno da personaggio popolare».

A parlare è Giorgio Panariello, uno degli showman comici più famosi e amati del piccolo schermo e non solo, che giovedì 7 luglio alle 21, in piazza Antico Ospedale, nell’ambito della rassegna comunale estiva Musa, porterà in scena “La Favola Mia”, lo spettacolo in cui racconta e si racconta, ripercorre i 20 anni di carriera tra teatro, cinema e televisione, spaziando, tra passato, presente e i classici del suo repertorio.

