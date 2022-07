Un tutor stradale tra Crescentino e Trino

Un tutor sulla provinciale 31 Bis, in via sperimentale, nel tratto tra Crescentino e Trino. Sostituirà le quattro postazioni autovelox al momento attive sul tracciato.

Il sistema misura la velocità media dei veicoli sul tratto compreso tra due stazioni di rilevamento, ed è stato introdotto in Italia nel 2004, inizialmente su alcuni tratti autostradali, ma poi esteso ai centri abitati e non solo, e alle circonvallazioni. Ed è proprio dalla parte finale della circonvallazione di Crescentino, in zona canile, che partirà la misurazione verso la frazione San Silvestro, in direzione Trino, come spiega l’ingegner Marco Acerbo, dirigente del settore Lavori pubblici e Viabilità della Provincia.

Il tutor non è però l’unica novità sulle strade del vercellese: la Provincia infatti incrementa gli autovelox.

