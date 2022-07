Siccità: "Potenziare gli invasi e ridurre le perdite degli acquedotti"

La diga sul torrente Sessera, il cui iter è iniziato nel 2006 ma prorogata al 2025 che, se fosse stata costruita, «allo stato attuale contribuirebbe a ridurre in modo marcato la siccità».

L’importanza dei tre invasi gestiti dal Consorzio Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese: «Se non ci fossero, oggi saremmo al disastro». Il valore aggiunto della manutenzione dei canali della Baraggia, «garanzia di efficienza e ottimizzazione del servizio».

Leonardo Gili, presidente del Consorzio, e il direttore Alessandro Iacopino fanno il punto su come viene gestita l’emergenza siccità nell’area del Vercellese e del Biellese ed evidenziano le proposte per migliorare la raccolta e la distribuzione di un bene come l’acqua di cui, mai come in questo momento, si percepisce la necessità vitale.

