Piemonte: studio sull'impatto socio-sanitario di diabete e obesità

Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza il programma annuale di ricerca 2022 dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (Ires).

Il documento prevede sei ambiti di studio: valutazione dei risultati delle politiche, attuazione delle politiche, conoscenza sui problemi collettivi, analisi delle spese e degli investimenti, sostegno alle realtà territoriali per migliorare lo sviluppo, rafforzamento della capacità delle istituzioni di usare i risultati delle analisi. Le attività saranno finanziate con un contributo annuo di 3,5 milioni di euro.

“Il Consiglio regionale del Piemonte ha concentrato la sua attività sulla programmazione annuale 2022 dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - afferma il presidente leghista della commissione Sanità Alessandro Stecco - Avendo a cuore il tema delle conseguenze di obesità e diabete, riteniamo opportuno approfondire il tema con una analisi strutturata. Abbiamo proposto pertanto di far avviare un’indagine accurata tramite Ires sulle conseguenze di diabete e obesità, con particolare attenzione ai fattori di rischio, alla prevalenza nella popolazione e ai costi sociali e sanitari legati a queste condizioni patologiche. Ires è in grado di garantire, con la raccolta e l’analisi dei dati e grazie ai suoi ricercatori, di effettuale una fotografia puntuale delle due condizioni, strettamente connesse, nella nostra regione; dati che consentiranno di effettuare una programmazione mirata da parte delle istituzioni per individuare e concertare le possibili soluzioni”.